PARMITANO: "IO SULLA LUNA? POTREI ESSERE UN BUON CANDIDATO"

"Io in una missione sulla Luna? Potrei essere un buon candidato". Luca Parmitano, l'astronauta italiano dei record, da poco rientrato dalla missione Beyond dell'Esa, guarda già avanti, conversando con...

"Io in una missione sulla Luna? Potrei essere un buon candidato". Luca Parmitano, l'astronauta italiano dei record, da poco rientrato dalla missione Beyond dell'Esa, guarda già avanti, conversando con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, all'Aperilink organizzato da Formiche e Airpress per presentare il docu-film #Starman, con il produttore e autore Gianluca Cerasola e il direttore Flavia Giacobbe.

"Penso - ha detto l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano - di potere dare il mio contributo a questo sogno. Adesso però il mio compito è dare supporto ai miei colleghi che vanno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci sarà poi anche per me il momento di parlare di Artemis", il programma della Nasa che punta a riportare nel 2024 il prossimo uomo e la prima donna sul nostro satellite naturale.