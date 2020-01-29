PARMITANO, UN ALTRO RECORD CONQUISTATO, È L’EUROPEO CON PIÙ ORE FRA LE STELLE

E' stata un successo anche la quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond, al termine della quale l'astronauta Luca Parmitano ha conquistato un nuovo record: dopo essere stato il primo...

E' stata un successo anche la quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond, al termine della quale l'astronauta Luca Parmitano ha conquistato un nuovo record: dopo essere stato il primo comandante italiano della Stazione Spaziale e il primo astronauta non americano ad avere guidato un'attività extra-veicolare, AstroLuca è ora l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ad avere trascorso il tempo cumulativo più lungo lavorando all'esterno della Stazione Spaziale.

"AstroLuca detiene ufficialmente il record europeo per il tempo cumulativo più lungo trascorso nelle passeggiate spaziali. Congratulazione Luca!", ha scritto l'Esa in un tweet. Un record che cade come una ciliegina sulla torta al termine di un'altra uscita acrobatica per riportare a nuovo il cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectometer), il gigantesco strumento installato all'esterno della stazione orbitale che setaccia di raggi cosmici in cerca di particelle mai viste.

Adesso per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è ora di pensare a tornare a casa: il suo rientro è ormai vicinissimo e il 6 febbraio la navetta russa Soyuz lo riporterà a Terra, nella steppa del Kazakhstan.

"E' stato un grande successo", ha detto all'ANSA il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, che ha collaborato all'ideazione e alla realizzazione dello strumento del Cern con il Nobel Samuel Ting. Lo stesso Cern di Ginevra e la Nasa sono soddisfatti del lavoro fatto da AtroLuca e dal suo collega Andrew Morgan, della Nasa.

Questa volta era Morgan a guidare l'attività extraveicolare, ma è stato ancora Parmitano a raggiungere l'Ams come un acrobata, volando sulla Stazione Spaziale ancorato solo con i piedi al braccio robotico Canadarm. L'obiettivo era completare l'installazione della nuova pompa di raffreddamento dell'Ams.

Dopo aver riconnesso tutti i tubi che aveva dovuto staccare nella scorsa passeggiata spaziale per collocare la nuova pompa di raffreddamento, AstroLuca ha eseguito i test per verificare che la tenuta fosse perfetta. In due casi ha riscontrato piccole perdite e ha dovuto risolvere il problema.

Quindi ha rimesso a posto tutti gli strati esterni necessari a proteggere lo strumento e, dopo oltre sei ore di lavoro, è finalmente tornato verso il portello della Stazione Spaziale.