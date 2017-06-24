95047

PARROCCHIA DI SAN MICHELE: GIORNATA EUCARISTICA - FOTO

24 giugno 2017 12:12
PARROCCHIA DI SAN MICHELE: GIORNATA EUCARISTICA - FOTO -
PH: Martina R.

PARROCCHIA DI SAN MICHELE: GIORNATA EUCARISTICA - PROGRAMMA

23 GIUGNO 2017

  • ORE 08.30 SS MESSA
  • ORE 09.00 - 12.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
  • ORE 18.00 SANTA MESSA IN VIA ALECCI
  • AL TERMINA DELLA S.MESSA , PROCESSIONE CON IL SS SACRAMENTO PER LE VIE DEL QUARTIERE FINO AD ARRIVARE IN CHIESA DOVE CI SARA' LA RECITA DEI VESPRI

 

