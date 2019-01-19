PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO: AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO DEI GIOVANI

Messaggio del Parroco Sac. Maurizio PagliaroCarissimi, con gioia ci prepariamo a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, che da sempre rappresentano un particolare momento di aggregazi...

Messaggio del Parroco Sac. Maurizio Pagliaro

Carissimi, con gioia ci prepariamo a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, che da sempre rappresentano un particolare momento di aggregazione e di preghiera per tutta la nostra comunità parrocchiale.

I festeggiamenti di quest’anno ci aiuteranno a riflettere sulla “Santità” come il fine di ogni cristiano, che deve essere preceduta dalla “Conversione” dei nostri cuori.

L’edizione di quest’anno sarà impreziosita da alcune iniziative culturali, sportive e folkloristiche organizzate dai vari organismi parrocchiali, per permettere a tutti i fedeli di far festa.

San Giovanni Bosco ci aiuti ad incarnare il Vangelo, dando il nostro contributo ad edificare il Regno di Dio. Buona festa a tutti.

PROGRAMMA

Domenica 20 Gennaio - Apertura dei Festeggiamenti

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso annuncia l’apertura dei festeggiamenti del nostro patrono.

Ore 8,30: Esposizione della Reliquia di S. Giovanni Bosco nel nuovo reliquiario realizzato dall’artista paternese Pier Manuel Cartalemi. Recita del S. Rosario

Ore 9,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco e animata dal gruppo Scout Paternò 5°. A conclusione della celebrazione proiezione di un video che “racconta” la realizzazione del reliquiario.

Ore 10,00: Animazione missionaria a cura della “commissione missionaria vicariale”, per gli iscritti al Cammino di Iniziazione Cristiana.

Ore 11,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Giovanni Vettoretto del PIME e animata dagli iscritti al Cammino di Iniziazione Cristiana.

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Dom. Vittorio Rizzone Abate in S. Martino delle Scale e docente di lingue classiche e archeologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

Lunedì 21 Gennaio

Ore 17,30: Recita del S. Rosario

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Don Felice Bongiorno SdB.

Ore 19,00: Conferenza e dibattito dal titolo: L’importanza dello Studio e del il Gioco, come esperienza di apprendimento e di educazione secondo l’insegnamento di San Giovanni Bosco







Dal 22 al 30 Gennaio: Novena in onore di S. Giovanni Bosco e venerazione della reliquia









Martedì 22 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena. Ore 9,00: Celebrazione Eucaristica

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Bucolo, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Familiare diocesano.

Animano la celebrazione: i volontari della Caritas parrocchiale, i membri della Legio Mariae e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Mercoledì 23 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena. Ore 9,00: Celebrazione Eucaristica

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Bucolo. Animano la celebrazione i gruppi: Dopo Cresima, Giovani e Giovani Adulti. I canti saranno curati dal gruppo Scout Paternò 5°.

Giovedì 24 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Bucolo. Animano la celebrazione i gruppi di preghiera: Rinnovamento nello Spirito e OVS. I canti saranno curati dal coro del Rinnovamento nello Spirito.

Venerdì 25 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Bucolo. Animano la celebrazione il gruppo lettori, ministranti e il coro. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Sabato 26 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 15,30: Accoglienza degli iscritti al cammino di iniziazione cristiana e catechisti della nostra parrocchia e della parrocchia di S. Antonio in Santa Maria alla Scala e presentazione della vita di “Don Bosco”.

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Bucolo. Animano la celebrazione i Catechisti della parrocchia e i volontari dell’Oratorio. I canti saranno curati dal coro del Rinnovamento nello Spirito.

Ore 19,30: “Sulla strada del sogno”… itinerario storico culturale sulle radici della nostra comunità - 2ª edizione. Mostra fotografica, proiezioni filmati, musica, area gastronomica, mercatino dell’artigianato e dell’usato. 1ª sagra del dolce.

Domenica 27 Gennaio

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 9,00: Presso il cortile dell’Oratorio inizio di “Una Domenica con Don Bosco”: Giochi, Balli, Divertimento e tante sorprese per i bambini e ragazzi. L’evento è organizzato dalla Pastorale Giovanile della Parrocchia.

Ore 11,00: S. Messa animata dai partecipanti di “Una Domenica con Don Bosco”.

Ore 15,00: Nel cortile spettacolo e animazione a cura di “Frank Magic” per i bambini e ragazzi partecipanti alla “Una domenica con Don Bosco”

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Alessandro Ronsisvalle, Parroco in “S. Michele Arcangelo di Paternò, Vicario foraneo e assistente diocesano della Compagnia di S. Orsola. Sarà presente una consacrata Orsolina. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Ore 19,30: “Sulla strada del sogno”… itinerario storico culturale sulle radici della nostra comunità - 2ª edizione. Mostra fotografica, proiezioni filmati, musica, area gastronomica, mercatino dell’artigianato e dell’usato. 1ª sagra del dolce.









Lunedì 28 Gennaio

1° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giovanni Lanzafame, parroco della comunità “Maria SS. Immacolata” – Chiesa Madre di Belpasso. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Martedì 29 Gennaio

2° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,00: Catechesi sul sacramento dell’Unzione degli infermi.

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giovanni Lanzafame, parroco della comunità “Maria SS. Immacolata” – Chiesa Madre di Belpasso. Durante la celebrazione ci sarà l’unzione degli infermi. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Ore 19,00: Presso il campetto dell’oratorio Parrocchiale, “Vecchie Glorie della Parrocchia”, incontro di calcetto.

Mercoledì 30 Gennaio

3° Giorno del Triduo - Vigilia della Solennità

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giovanni Lanzafame, parroco della comunità “Maria SS. Immacolata” – Chiesa Madre di Belpasso. Durante la celebrazione verranno benedette le gestanti. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Ore 19,00: Concerto della Big Band dell’Associazione Musicale “Ethos” di Paternò, diretta dal M° Salvatore Pino.







Giovedì 31 Gennaio

Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Alfio Lipera, parroco della comunità “S. Bernadetta” in Lineri - Misterbianco con la partecipazione delle scolaresche del: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” e Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi”

Ore 16,00: Sfilata per le vie della parrocchia del gruppo di Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò

Ore 17,30: Recita del S. Rosario

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta

Ore 19,00: L’esibizione del gruppo Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò e uno spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta “Fuochi SRL” dei F.lli Chiarenza di Belpasso, concluderanno questo giorno solenne.

Venerdì 1 Febbraio

Ore 17,30: Recita del S. Rosario

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica animata dai partecipanti al “2° Trofeo S. Giovanni Bosco”.

Ore 19,30: Nel campo dell’oratorio parrocchiale finali 3-4 posto e 1-2 posto

Sabato 2 Febbraio - Chiusura dei Festeggiamenti

Festa della presentazione del Signore

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa

Ore 18,00: Presso il Cortile parrocchiale “Benedizione delle Candele”. In processione ci recheremo presso la chiesa per la celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Mons. Salvatore Genchi, Vicario Generale della Diocesi di Catania. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti saranno curati dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta

Ore 19,30: 2ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”. Parteciperanno le corali:

1. Corale: “Corale Canticum Vitae” di Belpasso diretta dal M° Salvatore Signorello

2. Corale: “Coro “San Michele” della parrocchia S. Michele Arcangelo di Paternò diretta dal M° Salvatore Sambataro

3. Corale: Piccolo coro “Maria Ausiliatrice” curato da Denise Fazio e Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate

- Dal 15 Gennaio al 01 Febbraio, presso il cortile dell’Oratorio: 2° “Trofeo S. Giovanni Bosco”, torneo di calcetto interparrocchiale. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

- L’illuminazione sarà curata dalla ditta “EuroLux” di S. Giovanni La Punta.

Il seguente programma potrà subire delle modifiche.

Il Comitato per i festeggiamenti Il Parroco

Sig. Mario Consalvo Sac. Maurizio Pagliaro