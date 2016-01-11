Parte l'Università della Terza età

“Un’iniziativa che stiamo cercando di mantenere malgrado le tante difficoltà economiche", spiega l'assessore Salvatore Galatà

95047.it E’ stata presentata questo pomeriggio al quinto piano del Palazzo di città la nuova edizione dell’Università della Terza età anno accademico 2016. Le lezioni inizieranno giovedi 14 alle 16.30 presso i locali del Centro anziani “Un nonno per amico”. Sara’ possibile iscriversi nel corso del mese di gennaio recandosi tutti i pomeriggi al Centro oppure, nei giorni di ricevimento, presso gli uffici dei servizi sociali del Comune al secondo piano.

Alla presentazione di questo pomeriggio erano presenti il sindaco Mauro Mangano e l’assessore alla dignità della persona e infanzia Salvatore Galatà. Presenti, inoltre, il dirigente dell’ufficio servizi sociali Cettina Conti e l’assistente sociale Pina Crupi oltre che i sei docenti che impartiranno lezioni di letteratura italiana e attività teatrale, letteratura siciliana, storia siciliana, filosofia, storia dell’ arte e arti manuali e lingua inglese.

A conclusione dell’anno accademico verra rilasciato un certificato di partecipazione.

“Un’iniziativa che stiamo cercando di mantenere malgrado le tante difficoltà economiche. Un modo per riaffermare il nostro obiettivo, rendere i centri di aggregazione non luoghi di parcheggio per gli anziani ma luoghi, vivi aperti dove la cultura diventa elemento aggregante” , cosi ha dichiarato l’assessore Galatà.