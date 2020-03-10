PARTECIPANO A FUNERALE VIOLANDO DECRETO: 48 DENUNCE A PORTO EMPEDOCLE

È successo nel primo pomeriggio di ieri a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Ai Carabinieri della locale Stazione è stato segnalato un corteo funebre di persone che a piedi che per vie del pa...

È successo nel primo pomeriggio di ieri a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Ai Carabinieri della locale Stazione è stato segnalato un corteo funebre di persone che a piedi che per vie del paese, si dirigevano verso il cimitero. Ciò che prima era normale, oggi è un atto che viola il nuovo decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione del coronavirus.

I militari dell’Arma si sono quindi recati sul posto ed hanno identificato e denunciato 48 persone per violazione degli obblighi imposti dall’autorità ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Adesso nei loro confronti sarà aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Agrigento per un reato per il quale è previsto l’arresto fino a 3 mesi.

L’intervento dei carabinieri si inserisce in un forte giro di vite disposto dal Comando Provinciale di Agrigento finalizzato al rispetto di tutte le prescrizioni disposte dal Governo per limitare la diffusione del virus.