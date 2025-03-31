PARTINICO, DIFENDE FIGLIO DAL PESTAGGIO E VIENE PICCHIATO DA DUE UOMINI: MORTO UN 45ENNE

.Un uomo di 45, Gioacchino Vaccaro, detto Gino, è morto nell'ospedale Civico di Partinico (Palermo) per le ferite riportate dopo essere stato picchiato da due uomini.Secondo una prima ricostruzione l'...

.Un uomo di 45, Gioacchino Vaccaro, detto Gino, è morto nell'ospedale Civico di Partinico (Palermo) per le ferite riportate dopo essere stato picchiato da due uomini.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è sceso in strada per difendere il figlio di 17 anni che era stato aggredito da due giovani in largo Avellone, dove la vittima ha un negozio di frutta e verdura, perchè li aveva sgridati in quanto sarebbero passati ad alta velocità con l'auto per la strada. I due avrebbero picchiato il ragazzo davanti alla madre.

La donna avrebbe chiamato in soccorso il marito e anche lui sarebbe stato massacrato di botte.

Portato in ospedale è poi morto. Gli autori del pestaggio sono prima fuggiti e poi si sono consegnati ai carabinieri. Anche il figlio di Vaccaro è stato portato in ospedale con ferite alla testa. Le indagini sono condotte dalla polizia.