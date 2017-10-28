PARTINICO: MORSA IN BOCCA DA TOPO MENTRE DORME

Una donna di Partinico (Palermo), 84 anni, mentre dormiva è stata morsa in bocca da un topo.Svegliata dal dolore, ha visto il grosso ratto ai piedi del letto.Negli ultimi giorni la cittadina è stata i...

Una donna di Partinico (Palermo), 84 anni, mentre dormiva è stata morsa in bocca da un topo.

Svegliata dal dolore, ha visto il grosso ratto ai piedi del letto.

Negli ultimi giorni la cittadina è stata in emergenza per il blocco della raccolta di rifiuti, durato 12 giorni; l'attività di ripulitura sta ricominciando lentamente. La donna ha chiamato il figlio che l'ha trasportata in ospedale. Nel referto i medici dell'ospedale Civico di Partinico hanno scritto "morso di topo sul labbro superiore".

Medicata, le è stata somministrata una cura antibiotica e antitetanica. L'incidente è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre

La donna abita in un appartamento pulito e ordinato. E' probabile che il topo dalla strada si sia intrufolato nell'appartamento attraverso una finestra.

