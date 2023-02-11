PARTORISCE SUL TRAGHETTO ISCHIA-POZZUOLI GRAZIE A GINECOLOGO E MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. LA PICCOLA LUISA STA BENE

È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione da Ischia per Pozzuoli: è questa la storia della piccola Luisa venuta alla luce stamattina a bordo del Benito Buono, partito dall'isola verde e...

La mamma di Luisa si stava recando, insieme al suo ginecologo, a partorire in terraferma ma durante la navigazione subito dopo lo scalo a Procida, ha avuto le doglie ed il medico non ha potuto fare altro che farla partorire.

La piccola sta bene ed attualmente si trova insieme alla madre all'ospedale La Schiana per i controlli del caso; emozionato il comandante della nave, Giacomo Piro, che ha tagliato il cordone ombelicale "Siamo ancora attoniti ma felicissimi, questo è un giorno che non dimenticheremo", ha detto all'ANSA. (