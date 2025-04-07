PASQUA CON IL CUORE: ENOSIS E BANCO ALIMENTARE ACCENDONO LA SOLIDARIETÀ

In occasione della Pasqua, l’associazione ENOSIS ha collaborato con il Banco Alimentare della Sicilia per l’iniziativa solidale "Pasqua è serenità", un progetto che ha unito volontariato, sensibilizza...

In occasione della Pasqua, l’associazione ENOSIS ha collaborato con il Banco Alimentare della Sicilia per l’iniziativa solidale "Pasqua è serenità", un progetto che ha unito volontariato, sensibilizzazione e sostegno concreto a favore delle famiglie in difficoltà.

L’evento si è svolto davanti le Parrocchie di Santa Barbara e San Antonio Abate a Paternò, coinvolgendo numerosi volontari delle due realtà, che con grande spirito di servizio hanno promosso l’acquisto di uova di Pasqua e libri per bambini. Un gesto semplice ma significativo, il cui ricavato è stato destinato a sostenere le attività di donazione alimentare portate avanti dal Banco Alimentare.

L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, raccogliere fondi per continuare a fornire beni di prima necessità a chi ne ha più bisogno; dall’altro, sensibilizzare le comunità locali sul valore della condivisione e dell’aiuto reciproco, soprattutto in un momento dell’anno in cui il senso di unione e solidarietà assume un significato ancora più profondo.

Ancora una volta, l’associazione ENOSIS conferma il proprio impegno nel sociale, schierandosi con determinazione al fianco di chi lotta contro la povertà e lo spreco alimentare, e promuovendo iniziative concrete che fanno la differenza nella vita di tante persone.