Pasqua di cuore negli ospedali: Carabinieri regalano sorrisi ai bambini ricoverati tra Acireale e Catania

Non solo sicurezza e contrasto alla criminalità, ma anche vicinanza concreta alla comunità, soprattutto nei confronti dei più piccoli. È questo lo spirito che ha caratterizzato le iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri nella giornata odierna tra Acireale e Catania.

Nel quadro delle attività di prossimità, i militari della Compagnia di Acireale hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Santa Marta, portando un momento di serenità ai bambini e alle loro famiglie.

All’iniziativa hanno partecipato anche gli operatori del 118, a testimonianza della sinergia tra le istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della salute. Durante l’incontro sono state donate uova di Pasqua, offerte dalla ditta Gangemi, regalando sorrisi e attimi di spensieratezza in un contesto particolarmente delicato.

Un’iniziativa analoga si è svolta anche a Catania, dove i Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, insieme ai militari della Stazione di Catania Nesima, hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Garibaldi-Nesima.

Ad accogliere i militari erano presenti i vertici dell’azienda ospedaliera, tra cui il direttore generale Giuseppe Giammanco, insieme ai responsabili sanitari e amministrativi, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

Anche in questo caso, la consegna delle uova di Pasqua ha rappresentato un momento di grande emozione, capace di portare gioia e conforto ai bambini ricoverati e ai loro familiari.

L’evento conferma come l’Arma dei Carabinieri sia impegnata non solo sul fronte della sicurezza, ma anche in attività sociali che rafforzano il rapporto di fiducia con il territorio, soprattutto nei momenti più difficili.