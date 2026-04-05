🌤️ PASQUETTA DI SOLE IN SICILIA: FINO A +24°C NEL CATANESE, CLIMA PRIMAVERILE PERFETTO
🌤️ PASQUETTA DI SOLE IN SICILIA: FINO A +24°C NEL CATANESE, CLIMA PRIMAVERILE PERFETTO
Ci attende una Pasquetta all’insegna del bel tempo in tutta la Sicilia, con condizioni ideali per gite fuori porta, escursioni e momenti all’aria aperta.
Secondo le previsioni, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico.
🌡️ Temperature in aumento
Dal punto di vista termico, si registrerà un ulteriore rialzo delle temperature, con valori che in alcuni casi supereranno anche le medie stagionali.
Nell’entroterra del catanese, in particolare nella Piana di Catania, si potranno raggiungere punte di +23/+24 °C, regalando un clima decisamente mite e piacevole.
Nel resto dell’isola, le temperature si attesteranno diffusamente intorno ai +20 °C, con condizioni gradevoli anche nelle zone collinari e montane.
👉 Una Pasquetta, dunque, che si preannuncia ideale per chi ha in programma picnic, escursioni o una semplice giornata di relax all’aperto.
📌 Consiglio: viste le temperature miti e il sole, è consigliato proteggersi adeguatamente durante le ore centrali della giornata.