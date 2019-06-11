I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 39enne catanese Giovanni CLEMENTE, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglian...

PASSEGGIAVA PER ACI CASTELLO CON ALTRE PERSONE NONOSTANTE L’OBBLIGO DI SOGGIORNO: ARRESTATO

ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’uomo è stato sorpreso dai militari di pattuglia in via Antonello da Messina, mentre era compagnia di due persone, di cui una gravata da precedenti penali.

Gli operanti, dopo aver accertato che il terzetto aveva raggiunto il luogo a bordo di una Nissan Micra, hanno contestato al 39enne la duplice violazione della misura di prevenzione che lo obbligava entro i confini del capoluogo etneo e gli vietava la frequentazione di pregiudicati.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.