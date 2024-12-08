95047

PATENTE E TESSERA SANITARIA, ADDIO AL PORTAFOGLI, COME ATTIVARLA

Da oggi, mercoledì 4 dicembre, è possibile aggiungere patente di guida, tessera sanitaria e carta europea del...

08 dicembre 2024 17:23
News
L’ora in cui gli italiani potranno liberarsi del portafogli (se lo desiderano) è arivata.. Da oggi, mercoledì 4 dicembre, è possibile aggiungere patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità sull’app IO, utilizzandoli come sostitutivi dei documenti fisici.

In caso di controllo da parte di polizia o carabinieri, invece di estrarre la patente dal portafogli, basta aprire l’app IO e accedere alla sezione "Patente Mobile". Qui apparirà un QR code che le forze dell’ordine potranno verificare direttamente.

Come digitalizzare patente e tessera sanitaria

Per digitalizzare i propri documenti, è necessario scaricare l’app IO sullo smartphone e accedere tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’app fornirà le istruzioni per generare i documenti in formato digitale.

L’app IO, già conosciuta per le sue molteplici funzionalità – come il pagamento di tasse e bollettini o la ricezione di avvisi dagli enti pubblici – ora offre un motivo in più per essere utilizzata, specialmente da chi desidera ridurre il peso di borse e portafogli.

Documenti digitalizzabili

Dal 4 dicembre, è possibile aggiungere sul proprio smartphone:

  • Patente di guida;
  • Tessera sanitaria;
  • Tessera europea di assicurazione malattia;
  • Carta europea della disabilità.

Limiti e vantaggi

Va sottolineato che la patente digitale è valida esclusivamente sul territorio italiano. La tessera sanitaria e la tessera europea di assicurazione malattia, invece, continueranno a consentire l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e a richiedere rimborsi all’interno dell’Unione Europea.

Da oggi, la digitalizzazione dei documenti fa un passo avanti, semplificando la vita quotidiana di chi adotta questa soluzione.

