Paternese 37enne fermato a Catania: in tasca frammenti di marijuana, in un sacchetto le dosi pronte

Le pattuglie del Nucleo Radiomobile sono costantemente impegnate, di giorno e di notte, per garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire i reati predatori e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alla loro rapidità d’intervento e alla presenza capillare sul territorio, rappresentano, infatti, uno degli strumenti più efficaci di prossimità, assicurando un presidio costante nei quartieri cittadini e nelle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 37enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, l’equipaggio stava percorrendo corso Indipendenza quando ha scorto l’uomo che, a piedi, si aggirava tra le auto in sosta e poi, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di eludere il controllo. Il suo atteggiamento, però, non è sfuggito ai Carabinieri che, prontamente, lo hanno raggiunto e identificato.

Il 37enne, residente a Paternò e con precedenti penali specifici, è apparso da subito nervoso e insofferente e non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo a quell’ora, quindi è stato sottoposto a perquisizione, durante la quale i militari dell’arma hanno recuperato dalle sue tasche alcuni frammenti di marijuana. Certi che nascondesse ben altro, i Carabinieri hanno percorso a ritroso la strada dalle quale l’avevano visto provenire e, poco distante, all’interno di una busta di plastica nascosta proprio tra le vetture parcheggiate, hanno scovato ben 9 dosi di marijuana del peso di quasi 20 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.