PATERNESE 81ENNE COLTO DA MALORE IN SPIAGGIA A DONNALUCATA: GRAVE, TRASFERITO IN ELISOCCORSO A CATANIA

Donnalucata (Scicli), 9 giugno 2025 – Momenti di apprensione questa mattina sulla spiaggia del lungomare di Ponente a Donnalucata, frazione balneare del Comune di Scicli, dove un uomo di 81 anni, originario di Paternò, ha accusato un grave malore mentre si trovava sull’arenile.

Secondo quanto appreso, l’anziano avrebbe avuto un mancamento mentre si trovava in acqua.

Provvidenziale è stato l’intervento di un bagnante che, accortosi della situazione, ha immediatamente soccorso l’uomo, trascinandolo a riva.

Sul posto si è attivato un massiccio dispositivo di emergenza: sono arrivate in pochi minuti due ambulanze del 118, supportate anche dall’elisoccorso, atterrato nei pressi della spiaggia per garantire un rapido trasferimento del paziente. Il personale medico e paramedico ha rianimato e stabilizzato l’uomo, che è poi stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

A gestire le operazioni di sicurezza e il controllo dell’area sono intervenuti anche i Carabinieri e diverse pattuglie della Polizia Municipale, che hanno provveduto a delimitare la zona e a tenere lontani i curiosi per permettere ai soccorritori di operare in piena sicurezza.

L'intervento tempestivo dei soccorsi si è rivelato decisivo per salvare la vita dell’uomo. Le sue condizioni al momento del trasporto risultavano stabili, ma la prognosi resta riservata.

Notizia in aggiornamento.

FOTO DI FRANCO ASSENZA