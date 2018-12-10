PATERNESE AGGREDISCE IL TITOLARE DEL BAR ETOILE E I CARABINIERI INTERVENUTI PER FERMARLO, ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 32enne paternese per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
L’uomo la scorsa notte si trovava in Via Dusmet presso il noto Bar Etoile in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile verosimilmente ad uso sostanze stupefacenti. Dopo aver aggredito per futili motivi il titolare dell’esercizio commerciale, si avventava contro il personale operante intervenuto a seguito della segnalazione pervenuta al numero unico 112.
L’uomo è stato bloccato e arrestato per poi essere tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G. etnea.