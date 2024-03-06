PATERNESE BECCATO DALLA POLIZIA MENTRE TENTA DI RUBARE GLI INFISSI DALL’EX OSPEDALE VITTORIO EMANUELE
Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato voluta dal Questore di Catania, per il contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.Nel pomeriggio dello scorso 28 febbra...
Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato voluta dal Questore di Catania, per il contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità.
Nel pomeriggio dello scorso 28 febbraio, personale del Commissariato di P.S. “San Cristoforo” a seguito di segnalazione al numero unico emergenze per persona sospetta presso l’ex struttura ospedaliera “Vittorio Emanuele”, sita a Catania in via Plebiscito, ha colto in flagranza di reato un soggetto nell’atto di asportare alcuni infissi dalla predetta struttura pubblica, alcuni dei quali già deposti in terra.
Il malfattore identificato per un 32enne paternese, soggetto pluripregiudicato, noto agli operatori è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.