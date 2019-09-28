PATERNESE MUORE DOPO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

Dopo la mobilitazione di eri con il peggioramento delle condizioni e la richiesta urgenza di sangue, che è era arrivata dal Policlinico Gemelli di Roma per giovane 43enne Paternese, purtroppo stanotte...

A cura di Redazione 28 settembre 2019 10:49

Condividi