95047

PATERNESE MUORE DOPO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

Dopo la mobilitazione di eri con il peggioramento delle condizioni e la richiesta urgenza di sangue, che è era arrivata dal Policlinico Gemelli di Roma per giovane 43enne Paternese, purtroppo stanotte...

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2019 10:49
PATERNESE MUORE DOPO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO -
News
Condividi

Dopo la mobilitazione di eri con il peggioramento delle condizioni e la richiesta urgenza di sangue, che è era arrivata dal Policlinico Gemelli di Roma per giovane 43enne Paternese, purtroppo stanotte il suo cuore ha cessato di battere.

L'uomo era stato sottoposto ad un trapianto di midollo osseo nelle scorse settimane.

Lascia la moglie e due piccoli figli.

La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047