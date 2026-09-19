Paternese rompe il vetro di un’auto e fruga all’interno: denunciato 30enne a Catania

Il 30enne di Paternò sarebbe stato sorpreso mentre frugava all’interno di un’auto parcheggiata in via Dusmet, dopo averne infranto un vetro.

Ancora una volta, la collaborazione istituzionale tra Polizia di Stato ed Esercito Italiano ha permesso di contrastare efficacemente la commissione di reati ai danni dei cittadini.

Infatti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno denunciato un uomo di Paternò di 30 anni per tentato furto su auto, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il sospettato è stato visto armeggiare dentro un’auto, parcheggiata in via Dusmet, a Catania, da una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’operazione “Strade sicure” sotto il coordinamento della Questura di Catania.

Scattata la segnalazione alla Sala Operativa, i poliziotti delle volanti hanno raggiunto il luogo segnalato dai militari che, nel frattempo, avevano fermato l’uomo prima che potesse darsi alla fuga.

E’ stato appurato che il 30enne aveva mandato in frantumi il vetro laterale posteriore dell’utilitaria per frugare all’interno alla ricerca di oggetti ed effetti personali da rubare.

Sul momento non è stato possibile rintracciare il proprietario, che ha sporto denuncia nella mattinata succesiva, mentre il 30enne paternese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.