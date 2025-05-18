PATERNESE SI FINGE CARABINIERE E TRUFFA ANZIANA NEL PALERMITANO: RUBA 7MILA EURO

Si è presentato come un carabiniere per estorcere denaro a un’anziana di 82 anni, approfittando della sua vulnerabilità e spacciandosi per soccorritore del nipote coinvolto in un presunto incidente st...

Si è presentato come un carabiniere per estorcere denaro a un’anziana di 82 anni, approfittando della sua vulnerabilità e spacciandosi per soccorritore del nipote coinvolto in un presunto incidente stradale. Protagonista della vicenda un uomo di 34 anni, originario di Paternò e già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Carini con l’accusa di truffa aggravata.

Il raggiro è scattato con una telefonata: fingendosi militare dell’Arma, l’uomo ha raccontato alla vittima che il nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente e che, per evitarne l’arresto, era necessario versare una cauzione in denaro.

Dopo aver acquisito la fiducia dell’anziana, il truffatore si è recato personalmente presso la sua abitazione, riuscendo a farsi consegnare la somma di 7.000 euro in contanti.

L’inganno, però, non è durato a lungo.

La donna, insospettita e scossa, ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato un’indagine. Decisive, per risalire all’identità del presunto autore, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico del 34enne, ora denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello alla cittadinanza, soprattutto alle persone anziane, a non fidarsi di richieste telefoniche di denaro o oggetti di valore da parte di sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o ad altre istituzioni. In casi dubbi, si invita a contattare subito il numero di emergenza 112 per verificare la veridicità delle chiamate ricevute.