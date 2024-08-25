PATERNESE SORPRESO A RUBARE: FERMATO DALLA POLIZIA IN UN DEPOSITO A CATANIA

Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Gorgone per la segnalazione di una persona sospetta a bordo...

Giunti sul posto i poliziotti hanno appreso da una dipendente di aver notato, dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, un uomo che scavalcava il muro di recinzione per introdursi all'interno del deposito.

Durante le operazioni di sopralluogo, alla vista dei poliziotti, l’uomo è uscito dal luogo in cui si era nascosto per consegnarsi agli agenti. Lo stesso è stato identificato quale pregiudicato 46enne di Paternò.

Attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno accertato che l’uomo, nei giorni precedenti, si era introdotto nella medesima azienda per commettere altri furti.

La dipendente della ditta ha quindi formalizzato la denuncia a carico del 46enne che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto.