PATERNESE SPACCIAVA A GELA E MONTEDORO, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato 43enne del posto RIZZARI Luigi, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in ottemperanza ad un ordine di c...
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato 43enne del posto RIZZARI Luigi, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Caltanissetta.
Lo stesso dovrà espiare la pena di mesi 8 e giorni 28 in quanto ritenuto colpevole di Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 nella provincia nissena.
Dopo le formalità di rito il reo è stato tradotto presso la casa Circondariale di Catania Bicocca come disposto dall’A.G..