Paternò, 118: solo tre medici per 60 turni al mese, la segnalazione alla redazione

Un medico del 118 segnala difficoltà nella copertura dei turni e questioni legate ai compensi. Criticità riferite anche ad Adrano, Bronte, Randazzo e Misterbianco.

PATERNÒ – Una situazione di difficoltà organizzativa nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 è stata segnalata alla redazione di 95047.it da un medico del settore, che ha espresso preoccupazione per la disponibilità di personale sanitario nella postazione di Paternò.

Secondo quanto riferito dal professionista, sarebbero attualmente soltanto tre i medici disponibili per coprire circa 60 turni mensili da 12 ore ciascuno, per un totale di 720 ore di servizio.

Una situazione che, sulla base dei numeri comunicati, comporterebbe una media teorica di 240 ore mensili per ciascun professionista, senza considerare ferie, riposi e possibili assenze.

Il medico ha evidenziato le difficoltà che potrebbero emergere qualora il numero dei professionisti disponibili dovesse ridursi ulteriormente, rendendo più complessa l'organizzazione dei turni e la continuità della copertura medica.

Le criticità segnalate non riguarderebbero soltanto Paternò. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, difficoltà nella disponibilità di personale interesserebbero anche le postazioni di Randazzo, Bronte, Adrano e Misterbianco.

Un altro aspetto sollevato riguarda alcune questioni economiche relative ai compensi riconosciuti ai medici per prestazioni aggiuntive effettuate negli anni 2023 e 2024.

Secondo la segnalazione, sarebbero state avviate procedure di recupero di alcune somme precedentemente corrisposte. Si tratta di una vicenda sulla quale saranno necessari ulteriori chiarimenti per conoscere le motivazioni e le posizioni delle parti interessate.

La carenza di medici nel servizio di emergenza territoriale rappresenta una problematica già emersa in passato, tanto che l'ASP di Catania ha promosso iniziative finalizzate al reperimento di ulteriori professionisti.

La segnalazione ricevuta riporta l'attenzione sulla necessità di garantire un'organizzazione adeguata del servizio 118, particolarmente importante per la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio.

Resta da chiarire quale sia attualmente l'organico effettivo della postazione di Paternò, quanti turni siano regolarmente coperti e quali iniziative siano previste per affrontare eventuali carenze di personale.

I dati riportati sono quelli comunicati dal professionista alla nostra redazione e sono in attesa di riscontro ufficiale.

95047.it resta a disposizione dell'ASP di Catania per eventuali chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti sulla situazione segnalata.