PATERNO': 13° AUTO INCENDIATA QUESTA NOTTE
A cura di Redazione
01 marzo 2018 20:06
Ennesima notte di fuoco, intorno alle ore 01 a "prendere fuoco" una Seat Arosa in via Michelangelo Buonarroti, zona scala vecchia vicino alla nuova chiesa
Sul posto sono intervenuti i vigiii del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli incendio, ad intervenire pure i carabinieri per le verifiche del caso
