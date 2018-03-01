95047

PATERNO': 13° AUTO INCENDIATA QUESTA NOTTE

Ennesima notte di fuoco, intorno alle ore 01 a "prendere fuoco" una Seat Arosa in via Michelangelo Buonarroti, zona scala vecchia vicino alla nuova chiesaSul posto sono intervenuti i vigiii del fuoco...

01 marzo 2018 20:06
PATERNO': 13° AUTO INCENDIATA QUESTA NOTTE -
Sul posto sono intervenuti i vigiii del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli incendio, ad intervenire pure i carabinieri per le verifiche del caso

