PATERNÒ 2.0 E FI SPOSANO IL PROGETTO “ANTHONY DISTEFANO SINDACO”

Conferenza stampa ieri pomeriggio ospitata nella sede elettorale "Anthony Distefano sindaco" di via E.Bellia n.53, Paternò. A convocare la stampa i referenti locali di FI e Paternó 2.0 (quest’ultima facente capo al deputato regionale Luca Sammartino). Le due compagini hanno infatti deciso di sposare il progetto civico del candidato sindaco Anthony Distefano.

Alla conferenza hanno preso parte i commissari di Forza Italia su Paternó, Francesco Rinina e Salvatore Chisari, l'on. Angelo Moschetto ed i referenti della lista "Paternó 2.0", Alessandro Cavallaro, Pietro Cirino, Lucio Cunsolo e Salvatore Cunsolo.

Anthony Distefano: "Non per il nome o per il simbolo. La cittá ci premierá o meno per ció che faremo. Paternó diventerá grande. È questo il nostro imperativo. In un periodo storico cosí complicato, in una campagna elettorale che qualcuno vuole trascinare a clima da guerra civile, tutti noi siamo stati bravi a tenere la barra della coerenza dritta. La gente non vuole sentire chiacchiere sterili da cortile. Piuttosto, vuole sapere cosa faremo per questa cittá attraverso i giovani ed i tanti che hanno già esperienza politica per far tornare grande Paternó. Noi parleremo alla gente, tutto il resto non ci interessa e non ci interesserá neanche dopo."

Salvatore Chisari: "Controllo del territorio e sicurezza, due fra i punti cardine del progetto di Distefano che ci stanno particolarmente a cuore. A Paternó abbiamo dato tanto. Adesso, assieme ad Anthony, vogliamo concretizzare punto per punto il suo programma nell'interesse della cittá"

Lucio Cunsolo: "Noi sposiamo questo progetto con chi ha a cuore il bene comune. L'unico obiettivo, a prescindere da simboli e partiti, è quello di far rivivere e rendere vivibile questa cittá."

Francesco Rinina: "Noi crediamo in questo progetto ed assieme ad Anthony vogliamo intraprendere questo percorso per dare nuovo lustro alla nostra cittá".

Alessandro Cavallaro: "Noi puntiamo su Anthony Distefano a prescindere da ogni partito o gruppo. La politica la fanno le persone, noi ci mettiamo la faccia. Coerenza e sinceritá, puntiamo tutto su questi due valori e per questo abbiamo deciso di sostenere questo grande progetto".