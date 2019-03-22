95047

PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI'

Il 25 Marzo 2019 per Padre Salvatore Ali' ricorrerà il 25 anniversario di ordinazione sacerdotale (25 Marzo 1994).Per tutti i sacerdoti tale ricorrenza ha un sapore particolare soprattutto per rendere...

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2019 15:31
PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI' -
News
Condividi

Il 25 Marzo 2019 per Padre Salvatore Ali' ricorrerà il 25 anniversario di ordinazione sacerdotale (25 Marzo 1994).

Per tutti i sacerdoti tale ricorrenza ha un sapore particolare soprattutto per rendere grazie al Signore del dono del sacerdozio ministeriale in un clima di preghiera e riflessione.

La Comunità parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo ha messo in programma alcune iniziative per celebrare l’evento.

GIOVEDÌ/VENERDÌ E SABATO 21,22,23 Marzo

Ore 17.15 S.Rosario Vocazionale

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni

Ore 19.00 Catechesi predicata dal Sac. Pietro Antonio Ruggiero, Parroco dell'Unità Pastorale di San Cataldo in Gagliano Castelferrato (EN)

DOMENICA 24 MARZO 2019

Ore 19.00 - Gran Galà - Lirico e Organistico - con la presenza dei solisti del CORO LIRICO SICILIANO  e la straordinaria partecipazione del Maestro Organista PAOLO ORENI.

LUNEDI 25 MARZO 2019

Ore 19.00 Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.do Padre Salvatore Ali, nel giubileo sacerdotale

Da parte nostra un sincero e sentito augurio a padre Salvatore Ali per i suoi 25 anni di sacerdozio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047