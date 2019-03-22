PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI'
Il 25 Marzo 2019 per Padre Salvatore Ali' ricorrerà il 25 anniversario di ordinazione sacerdotale (25 Marzo 1994).
Per tutti i sacerdoti tale ricorrenza ha un sapore particolare soprattutto per rendere grazie al Signore del dono del sacerdozio ministeriale in un clima di preghiera e riflessione.
La Comunità parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo ha messo in programma alcune iniziative per celebrare l’evento.
GIOVEDÌ/VENERDÌ E SABATO 21,22,23 Marzo
Ore 17.15 S.Rosario Vocazionale
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
Ore 19.00 Catechesi predicata dal Sac. Pietro Antonio Ruggiero, Parroco dell'Unità Pastorale di San Cataldo in Gagliano Castelferrato (EN)
DOMENICA 24 MARZO 2019
Ore 19.00 - Gran Galà - Lirico e Organistico - con la presenza dei solisti del CORO LIRICO SICILIANO e la straordinaria partecipazione del Maestro Organista PAOLO ORENI.
LUNEDI 25 MARZO 2019
Ore 19.00 Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.do Padre Salvatore Ali, nel giubileo sacerdotale
Da parte nostra un sincero e sentito augurio a padre Salvatore Ali per i suoi 25 anni di sacerdozio.