PATERNO'. 299 I POSITIVI, 32 SONO OSPEDALIZZATI

09 novembre 2020 12:12
FLASH

Aggiornamento da parte dell'amministrazione sul numero dei casi accertati.

Il bilancio si aggrava a 299 persone positivi di cui 32 ospedalizzati. 669 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

A breve è prevista comunicazioni in merito da parte del primo cittadino, Nino  Naso che molto probabilmente chiuderà tutti i plessi scolastici.

POST 

