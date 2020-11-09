PATERNO'. 299 I POSITIVI, 32 SONO OSPEDALIZZATI
FLASHAggiornamento da parte dell'amministrazione sul numero dei casi accertati.Il bilancio si aggrava a 299 persone positivi di cui 32 ospedalizzati. 669 sono i soggetti posti in isolamento domiciliar...
FLASH
Aggiornamento da parte dell'amministrazione sul numero dei casi accertati.
Il bilancio si aggrava a 299 persone positivi di cui 32 ospedalizzati. 669 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.
A breve è prevista comunicazioni in merito da parte del primo cittadino, Nino Naso che molto probabilmente chiuderà tutti i plessi scolastici.
POST
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 299 di cui 32 ospedalizzati. 669 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare. Il dato è in continuo aggiornamento. A breve determinazioni urgenti del sindaco Nino Naso.