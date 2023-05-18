PATERNÒ, 30ENNE PASSA DALL’OBBLIGO DI DIMORA AI DOMICILIARI

Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari un uomo di 30 anni, di Paternò, che ha numerosi precedenti di polizi...

Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari un uomo di 30 anni, di Paternò, che ha numerosi precedenti di polizia.

Egli era già sottoposto ad altre misure cautelari personali, meno restrittive, e in particolare all’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22.30 alle ore 8.30 del giorno successivo, nonché all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Tali misure gli erano state applicate poiché alla fine dello scorso mese di marzo egli era stato colto in flagranza di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo, incurante e inottemperante alle suddette prescrizioni, si era allontanato dalla propria abitazione ed era stato sorpreso alle 4 di notte dagli Agenti delle Volanti, in compagnia di altre persone, mentre a bordo di un’autovettura percorreva a fortissima velocità una via del centro storico di Catania.

Prontamente bloccato dai poliziotti, veniva denunciato all’Autorità giudiziaria la quale, ritenendo non più adeguate le predette misure cautelari al fine impedire la commissione di ulteriori reati, ha disposto che nei suoi confronti venisse applicata la misura più restrittiva degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, aggiungendo il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui stabilmente convivono.