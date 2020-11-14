PATERNÒ: 363 GLI ATTUALI POSITIVI DI CUI 37 OSPEDALIZZATI
Il bollettino fa salire i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 363 di cui 37 ospedalizzati. 8 i guariti.
Nel precedente bollettino diramato vi erano conteggiati erroneamente tutti i positivi che erano stati riscontrati nel drive in dedicato alle scuole superiori, pure quelli con residenza non Parernese.
Stamattina e fino alle 19:00, iniziato lo screening con tampone per la popolazione scolastica (alunni, genitori accompagnatori, personale docente e ATA) delle scuole medie paternesi. Oggi tocca all’Istituto “Virgilio”.
Per l'enorme lavoro si ringraziano immensamente il personale sanitario, i dipendenti comunali coinvolti, tutti i volontari, la Polizia Municipale, l'Asp di Catania e la Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Sanità.
