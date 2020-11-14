95047

PATERNÒ: 363 GLI ATTUALI POSITIVI DI CUI 37 OSPEDALIZZATI

Arriva il consueto aggiornamento della situazione epidemiologica a Paternò.Il bollettino fa salire i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 363 di cui 37 ospedalizzati. 8 i...

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2020 14:43
PATERNÒ: 363 GLI ATTUALI POSITIVI DI CUI 37 OSPEDALIZZATI -
News
Condividi

Arriva il consueto aggiornamento della situazione epidemiologica a Paternò.

Il bollettino fa salire i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 363 di cui 37 ospedalizzati. 8 i guariti.

Nel precedente bollettino diramato vi erano conteggiati erroneamente tutti i positivi che erano stati riscontrati nel drive in dedicato alle scuole superiori, pure quelli con residenza non Parernese.

Stamattina e fino alle 19:00, iniziato lo screening con tampone per la popolazione scolastica (alunni, genitori accompagnatori, personale docente e ATA) delle scuole medie paternesi. Oggi tocca all’Istituto “Virgilio”.

Per l'enorme lavoro si ringraziano immensamente il personale sanitario, i dipendenti comunali coinvolti, tutti i volontari, la Polizia Municipale, l'Asp di Catania e la Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Sanità.

POST UFFICIALE

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 363 di cui 37 ospedalizzati. 8 i guariti. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047