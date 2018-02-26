PATERNO': 4 Denunciati perché sospettati per le ultime rapine e incendi
Forse ad una svolta le indagini per fermare l'escalation di criminalità che ha interessato Paternò negli ultimi giorni. Sono infatti 4 i giovani denunciati perchè sospettati di essere gli autori delle rapine avvenute nei giorni scorsi a varie attività della città.
Nei prossimi giorni, sapremo qualcosa di più, ma per il momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Anche per le auto in fiamme, sei negli ultimi giorni, di cui quattro in una notte, ci sono due sospettati.
Anche in questo caso le indagini sono in corso e al momento non traspare nulla di concreto.
Negli ultimi giorni Paternò è stata interessata da diversi episodi di cronaca, ma forse i colpevoli avranno vita breve.