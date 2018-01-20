PATERNO': 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, ai domiciliari
PATERNO': AI domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale
A cura di Redazione
20 gennaio 2018 13:30
COMUNICATO DEI CARABINIERI:
I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato Giuseppe Cunsolo, 29 anni, del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
PATERNO': 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, ai domiciliari
L’uomo è stato condannato a scontare una pena equivalente a 4 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole di resistenza a Pubblico Ufficiale, reato commesso a Paternò il 3 marzo 2009.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.