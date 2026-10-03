Paternò, 4 ottobre festa di San Francesco ai Cappuccini: messa e musica

Domenica 4 ottobre alla Parrocchia San Francesco all’Annunziata una giornata speciale per l’ottocentenario della morte del Santo e i 60 anni della parrocchia

PATERNÒ – Una giornata di fede, tradizione e condivisione è in programma domenica 4 ottobre 2026 alla Parrocchia San Francesco all’Annunziata, ai Cappuccini di Paternò, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.

L’appuntamento di quest’anno assume un significato particolare per la comunità parrocchiale, chiamata a celebrare due importanti ricorrenze: l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco e il 60° anniversario dell’istituzione della parrocchia, avvenuta proprio il 4 ottobre 1966.

Un anniversario che arriva al termine di un anno particolarmente significativo per la comunità dei Cappuccini, che ha vissuto il proprio Giubileo parrocchiale.

Il programma prenderà il via alle ore 19 con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Fra Salvatore Zagone, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia.

Al termine della funzione religiosa, la festa si sposterà nel campetto della parrocchia, dove la Gi.Fra. – Gioventù Francescana – e l’OFS – Ordine Francescano Secolare – invitano tutta la cittadinanza a partecipare a una serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

Non mancherà la parte gastronomica, con panini con le polpette, pane condito, dolci e altre specialità. Tra gli appuntamenti più attesi anche la storica “legumata”, ormai legata alla tradizione della festa francescana. Saranno inoltre disponibili bevande, vino e Spritz ad offerta libera.

Durante la serata spazio anche a animazione, un piccolo spettacolo e DJ set, con l’obiettivo di coinvolgere giovani, famiglie e tutti coloro che vorranno trascorrere insieme qualche ora di festa.

L’appuntamento è dunque per domenica 4 ottobre alla Parrocchia San Francesco all’Annunziata di Paternò, con la celebrazione alle ore 19 e, a seguire, la festa nel campetto parrocchiale.