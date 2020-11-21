95047

PATERNO': 437 GLI ATTUALI POSITIVI DI CUI 41 OSPEDALIZZATI

Arriva aggiornamento da parte del comune.L’ultimo bollettino aggiornato alle ore 14.57 porta il numero dei positivi a 437  soggetti positivi (5+ rispetto precedente aggiornamento) di cui 42 ospedalizz...

21 novembre 2020 15:28
Arriva aggiornamento da parte del comune.

L’ultimo bollettino aggiornato alle ore 14.57 porta il numero dei positivi a 437  soggetti positivi (5+ rispetto precedente aggiornamento) di cui 42 ospedalizzati. (-1 rispetto a precedente aggiornamento)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/11/2020 ORE 14:57
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 437 di cui 41 ospedalizzati. I dati sono in continuo aggiornamento.

