PATERNO': 437 GLI ATTUALI POSITIVI DI CUI 41 OSPEDALIZZATI
A cura di Redazione
21 novembre 2020 15:28
Arriva aggiornamento da parte del comune.
L’ultimo bollettino aggiornato alle ore 14.57 porta il numero dei positivi a 437 soggetti positivi (5+ rispetto precedente aggiornamento) di cui 42 ospedalizzati. (-1 rispetto a precedente aggiornamento)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/11/2020 ORE 14:57
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 437 di cui 41 ospedalizzati. I dati sono in continuo aggiornamento.