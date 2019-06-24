PATERNO': 65 ENNE DECEDUTO IN CAMPAGNA, SI INDAGA PER LE CAUSE

E morto in circostanze misteriose l'uomo di anni 65, ritrovato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco del nostro distaccamento in Contrada Rotondella.Secondo una prima ricostruzione , l'uomo si ritrovav...

Secondo una prima ricostruzione , l'uomo si ritrovava nella sua campagna e, probabilmente, nel tentativo di spegnere delle fiamme o per altri lavori che stava effettuando ha avvertito un malore che non le ha permesso di poter ritornare a casa.

L'uomo è stato cercato dai vigili del fuoco, che lo hanno ritrovato proprio nella sua campagna.

Vista la gravità è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che dopo alcuni minuti non ha potuto fare altro che constatare il decesso e riprendere il volo per rientrare alla base.

Sul posto oltre i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 anche i Carabinieri di Paternò che al momento stanno effettuando tutte le indagini per capire quanto è successo.