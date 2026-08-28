Paternò, 69enne trovato morto in casa: interviene il medico legale, probabile malore seguito da una caduta

Il ritrovamento ieri sera in via Vittorio Emanuele. Sul posto 118, Carabinieri e medico legale. Tra le ipotesi un malore seguito da una caduta

Un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri, giovedì 27 agosto, all’interno di un’abitazione di via Vittorio Emanuele a Paternò.

A fare la scoperta sarebbe stato un familiare, che avrebbe immediatamente dato l’allarme richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per il 69enne non ci sarebbe stato ormai più nulla da fare. Sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Il decesso sarebbe avvenuto alcune ore prima del ritrovamento.

È stato inoltre confermato l’intervento del medico legale, chiamato a effettuare gli approfondimenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti e verificare gli elementi emersi durante gli accertamenti.

Dalle prime verifiche effettuate, la dinamica emersa sarebbe compatibile con un improvviso malore seguito da una caduta, nel corso della quale il 69enne avrebbe riportato un trauma.

La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine aveva attirato, nella serata di ieri, l’attenzione di residenti e passanti della zona.

L’intervento del medico legale è servito a raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto all’interno dell’abitazione.