Paternò, 70enne aggredito in via Strano: trasportato in ospedale
PATERNO’ – Momenti di tensione intorno alle ore 13, in via Strano, dove – per cause ancora in fase di accertamento – un uomo di circa 70 anni, residente nella zona, è stato aggredito.Ancora pochi i d...
PATERNO’ – Momenti di tensione intorno alle ore 13, in via Strano, dove – per cause ancora in fase di accertamento – un uomo di circa 70 anni, residente nella zona, è stato aggredito.
Ancora pochi i dettagli sull’accaduto, ma secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe riportato delle ferite in seguito all’aggressione.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia che, dopo le prime cure prestate sul luogo, ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale per ulteriori accertamenti.
Presenti anche i Carabinieri per le operazioni di rito e per avviare le prime verifiche volte a ricostruire con precisione quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’aggressione. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in caso di sviluppi.