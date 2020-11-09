PATERNO'. 750 I TAMPONI ESEGUITI NELLA TERZA GIORNATA DI SCREENING PER COVID-19 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA. 48 I POSITIVI
A mezz’ora dalla chiusura delle postazioni drive in (ore 20.00) sono 4.349 i tamponi eseguiti, in provincia, nella terza, ed ultima, giornata della campagna di screening per Covid-19 rivolta agli stud...
A cura di Redazione
09 novembre 2020 20:38
A mezz’ora dalla chiusura delle postazioni drive in (ore 20.00) sono 4.349 i tamponi eseguiti, in provincia, nella terza, ed ultima, giornata della campagna di screening per Covid-19 rivolta agli studenti delle scuole superiori.
Come noto sono stati cinque i Comuni interessati sul territorio provinciale: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone e Paternò.
Nel dettaglio:
- Paternò: somministrati 750 tamponi, con 48 tamponi positivi
- Catania: eseguiti 1.588 tamponi, con 181 tamponi positivi;
- Acireale: somministrati 1.068 tamponi, con 59 tamponi positivi;
- Adrano: effettuati 543 tamponi, con 45 tamponi positivi;
- Caltagirone: realizzati 400 tamponi, con 4 tamponi positivi;L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, e ha previsto l’effettuazione di uno screening di popolazione tramite l’esecuzione di test rapidi - rinofaringei -, nei Comuni della provincia con più di 30.000 abitanti e nei quali hanno sede Istituti di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).