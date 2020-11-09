PATERNO'. 750 I TAMPONI ESEGUITI NELLA TERZA GIORNATA DI SCREENING PER COVID-19 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA. 48 I POSITIVI

A mezz’ora dalla chiusura delle postazioni drive in (ore 20.00) sono 4.349 i tamponi eseguiti, in provincia, nella terza, ed ultima, giornata della campagna di screening per Covid-19 rivolta agli stud...

Come noto sono stati cinque i Comuni interessati sul territorio provinciale: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone e Paternò.

Nel dettaglio: