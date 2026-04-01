Paternò, 95047.it festeggia 12 anni: “Siete voi la nostra forza”

PATERNO’ – Dodici anni di informazione, presenza costante sul territorio e un legame sempre più forte con la comunità. Il progetto 95047 celebra oggi un traguardo importante: 12 anni online al servizio dei cittadini.

Nato con l’obiettivo di raccontare il territorio in tempo reale, negli anni 95047 è diventato un punto di riferimento per migliaia di lettori, offrendo aggiornamenti su cronaca, eventi e segnalazioni direttamente dalla voce della gente.

Un percorso costruito giorno dopo giorno, tra notizie dell’ultimo minuto, interventi delle forze dell’ordine, allerte meteo, incidenti e storie di vita quotidiana, con uno stile diretto e immediato che ha saputo conquistare il pubblico.

Fondamentale, in questi anni, è stato il contributo dei cittadini, che attraverso segnalazioni, foto e video hanno permesso di raccontare in modo capillare ciò che accade sul territorio, rendendo l’informazione ancora più vicina alla realtà.

“Essere sempre sul pezzo, raccontare i fatti e dare voce alla comunità”: è questa la missione che ha accompagnato 95047 lungo questi dodici anni, tra crescita, cambiamenti e nuove sfide.

👉 Un grazie speciale va a tutti i lettori che, ogni giorno, contribuiscono con le loro segnalazioni, aiutandoci a raccontare il territorio in modo reale, diretto e senza filtri. Segnalazioni che spesso diventano uno strumento concreto per portare alla luce problemi e dare voce a chi ha bisogno, contribuendo – insieme – a trovare soluzioni.

Oggi, guardando al futuro, l’obiettivo resta lo stesso: continuare a informare, migliorare e innovare, senza mai perdere il contatto con il territorio e con chi, ogni giorno, sceglie di seguire e sostenere il progetto.

🔥 Perché 95047 non siamo solo noi… 95047 siete voi.