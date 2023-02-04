PATERNO': A FUOCO NELLA NOTTE UN'AUTO A GPL: LE FIAMME LAMBISCONO LE ABITAZIONI

Tantissima paura questa notte, 04 Febbraio 2023 a Paternò.Potevano essere davvero guai seri: un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco nella notte con le fiamme che hanno rischiato di avvolgere anche...

Tantissima paura questa notte, 04 Febbraio 2023 a Paternò.

Potevano essere davvero guai seri: un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco nella notte con le fiamme che hanno rischiato di avvolgere anche le abitazioni vicine.

È successo intorno all'una in via Lombardo, zona villetta.

Le fiamme, che si sono propagate dal motore, hanno poi raggiunto il serbatoio del gas, provocando un'esplosione

Per domare le fiamme sono intervenute sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

L'azione dei Vigili del Fuoco non è stata abbastanza agevole, in quanto la strada abbastanza stretta e l'impossibilita di arrivare con l'autopompa nel luogo dell'incidente ma soprattutto il problema, che si presenta abbastanza spesso, del parcheggio selvaggio non ha consentito di arrivare in tempi celeri.

Arrivati sul posto hanno contenuto le fiamme, per poi spegnere il rogo della Clio, evitando il coinvolgimento delle case vicine.

Spesso i Vigili del Fuoco sono costretti a sfrenate corse contro il tempo, in cui ogni minuto, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, tra un salvataggio conclusosi con un successo o con una sconfitta. Sono numerosi i fattori che intervengono sulla riuscita o no di operazioni di questo genere, ma le auto in doppia fila, l’inciviltà e la noncuranza di una minima parte dei cittadini non possono mettere a repentaglio la vita umana.

Non risultano feriti, ma in via precauzionale sul luogo dell'incendio è intervenuto anche il personale del 118

Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, mentre le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.