PATERNÒ: A FUOCO STERPAGLIE IN PIAZZA NASSIRYA

Ennesimo incendio di sterpaglie in città.Le fiamme hanno avvolto le sterpaglie cresciute un in appezzamento di terreno, che si trova in pienissimo centro, in piazza NassiryaNel giro di pochi minuti l'...

Ennesimo incendio di sterpaglie in città.

Le fiamme hanno avvolto le sterpaglie cresciute un in appezzamento di terreno, che si trova in pienissimo centro, in piazza Nassirya

Nel giro di pochi minuti l'intera zona è stata invasa da una nube di fumo.

Per placare la veemenza delle fiamme è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno operando sul posto

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.