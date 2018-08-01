PATERNO': A FUOCO UNA JEEP IN VIALE DE PLATANI
A cura di Redazione
01 agosto 2018 20:30
Incendio poco dopo le ore 3 di questa notte in viale De Platani: una Jeep è andata a fuoco.
Sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.
I vigili del fuoco di Paternò, sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero al altri veicoli.
Le cause dell’incendio sono comunque ancora al vaglio delle autorità intervenute, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che sia sviluppato per via di un cortocircuito interno.
