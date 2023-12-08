PATERNO', A FUOCO UN'AUTO PARCHEGGIATA: INTERVENGONO I POMPIERI

Intorno alle 18 di oggi, i Vigili del Fuoco di Paternò sono intervenuti prontamente per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto nei pressi della via Gaudio. La rapida risposta delle autorità ha...

A cura di Redazione 08 dicembre 2023 20:06

