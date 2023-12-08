PATERNO', A FUOCO UN'AUTO PARCHEGGIATA: INTERVENGONO I POMPIERI
Intorno alle 18 di oggi, i Vigili del Fuoco di Paternò sono intervenuti prontamente per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto nei pressi della via Gaudio. La rapida risposta delle autorità ha impedito che le fiamme si diffondessero, limitando i danni alla sola autovettura coinvolta.
L'incidente ha coinvolto una Volkswagen Lupo, parcheggiata in prossimità della via menzionata, che ha improvvisamente preso fuoco per cause attualmente al vaglio delle autorità competenti.
Grazie all'intervento celere e efficace dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato prontamente spento, evitando il rischio di danni a infrastrutture circostanti.
Purtroppo, l'autovettura ha riportato danni gravi, ma fortunatamente nessun individuo è rimasto ferito durante l'incidente.
Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause scatenanti dell'incendio