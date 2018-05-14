PATERNO': A LEZIONE D’IMPRESA CON IL CONSIGLIO NOTARILE

Simulare la creazione e l’avvio di un’impresa con il supporto didattico del Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone. Questa l’attività di alternanza scuola-lavoro che vede protagonisti gli alunni delle quarte classi dell’Istituto Tecnico Economico di Paternò “G. Russo”.

Lo scorso venerdì si è svolta la seconda e ultima lezione, condotta dai notai Donata Galeardi e Giuseppe Pappalardo, che ha avuto come tema la costituzione delle società, ma anche la funzione sociale del notaio – ancora poco chiara ai millenials – e il suo ruolo attivo nell’ambito giuridico trattato durante la lezione.

Oltre ai docenti, gli studenti sono stati affiancati per l’occasione dalla referente dell’Istituto per l’alternanza scuola-lavoro Maria Pia Scuderi e dai tutor aziendali Giuseppe Di Mauro, Giusy Failla, Benedetta Fallica, Giuseppe Oliveri e Gaetano Zuccarello.