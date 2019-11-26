PATERNO': A.S.D. CHISARI TAEKWONDO DOJANG BUON SUCCESSO A MISILMERI
Si sono svolti, nel fine settimana a Misilmeri, presso il Palazzetto dello Sport "Marco Saitta", il "II Sicilia Champions Poomsae", la gara della nota disciplina coreana Taekwondo. L'evento ha registrato 188 iscritti.
Ottimo successo per i due atleti della Asd Chisari Tkd dojang presenti nel torneo, ottenendo i seguenti risultati nelle rispettive categorie:
Oro - Delia Saggio, Cat. Junior cintura nera femminile
Argento - Emanuel Cavallaro, Cat. Cadetto A maschile cintura blu.
Gianluca Ruffino