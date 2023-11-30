PATERNO' A UN ANNO DALLA SCOMPARSA, UNA MESSA PER RICORDARE BARBARA FIORELLO

È trascorso un anno da quando Maria Barbara Fiorello, meglio conosciuta come Barbara La bionda, ci ha lasciati.Tuttavia, il suo impatto positivo sembra ancora pervadere le vite di coloro che l'hanno c...

È trascorso un anno da quando Maria Barbara Fiorello, meglio conosciuta come Barbara La bionda, ci ha lasciati.

Tuttavia, il suo impatto positivo sembra ancora pervadere le vite di coloro che l'hanno conosciuta, nonostante il persistente dolore e la mancanza.

Il 1° Dicembre 2023 segna l'anniversario della sua dipartita, un momento dedicato a celebrare la vita di una mamma e nonna affettuosa, amata non solo a Paternò ma anche in molte località della Sicilia

grazie alla sua lunga e laboriosa carriera di venditrice ambulante.

Per ben 55 anni, Barbara La bionda ha attraversato i mercati della Sicilia portando con sé inizialmente corredini per neonati e successivamente una bancarella di abbigliamento.

La sua dedizione al lavoro e la sua gentilezza hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità, guadagnandosi l'affetto di chiunque abbia incrociato il suo cammino.

La sua storia è quella di una grande lavoratrice, ma anche di una donna che ha saputo donare amore e sostegno a chi le era vicino.

La sua attività ambulante non era solo un mezzo di sostentamento, ma un modo per connettersi con le persone, creare legami e portare gioia attraverso il suo sorriso caloroso.

In occasione del primo anniversario della sua morte, i familiari di Barbara La bionda la ricorderanno con affetto e venerazione.

Una santa messa in suo onore si terrà venerdì 1° Dicembre 2023, alle ore 19.00, nella chiesa Cristo Re. Sarà un momento di unità per coloro che hanno amato e apprezzato la sua presenza nella loro vita.

La chiesa Cristo Re diventerà così il luogo in cui amici e familiari si riuniranno per condividere ricordi, confortarsi reciprocamente e onorare la memoria di Barbara La bionda.

Sarà un momento di riflessione, ma anche di celebrazione della vita di una donna straordinaria che ha lasciato un segno tangibile nella comunità e nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta.