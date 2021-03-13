PATERNO': ABBANDONANO L’AUTO IN CORSA PER GUADAGNARSI LA FUGA: AVEVANO RUBATO 1.000 KG DI ARANCE

Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per contrastare fenomeni di criminalità diffusa ed in particolare dei furti nelle aree rurali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Com...

Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per contrastare fenomeni di criminalità diffusa ed in particolare dei furti nelle aree rurali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, hanno realizzato un servizio a largo raggio che ha consentito d’interrompere, nella flagranza di commissione, un furto di notevole entità ai danni di un imprenditore agrumicolo del posto.

In particolare i militari nella nottata, lungo la SS. 192 nei pressi del “Bivio Iannarello” nel territorio del comune di Paternò, avevano notato il transitare di una Peugeot 307 con due persone a bordo che, nonostante il visibile ingombro di materiale trasportato al suo interno, procedeva ad un’andatura stranamente veloce.

I militari hanno pertanto proceduto ad intimare l’alt al conducente dell’autovettura che ha pensato bene – unitamente al complice – di abbandonare l’auto in movimento e, sfruttando l’oscurità, di fuggire a gambe levate tra le campagne circostanti.

Solo per un caso l’autovettura priva di controllo non si è scontrata con un’altra autovettura sopraggiungente in senso opposto quindi, terminando la sua corsa contro un muretto. L’auto è stata ispezionata dai militari che hanno constatato la presenza di circa una tonnellata di pregiate arance appena trafugate in un vicino agrumeto, nonché di vari attrezzi da scasso con i quali i due avevano reciso la recinzione del fondo privato.

L’autovettura inoltre, a seguito dei primi immediati accertamenti, è risultata essere in custodia giudiziale ad un 36enne di Zafferana Etnea il quale, per tal motivo, è stato denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa.