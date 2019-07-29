PATERNÒ: ACCORDO CON LA FORESTALE, PER CURARE ALCUNE PIAZZE E VIE CITTADINE

È stato siglato questa mattina accordo con la Forestale, per curare alcune piazze e vie cittadine.Saranno curate: piazza Nino La Russa, via Dei Coralli, via Unità d'Italia.Già oggi sono iniziati gli i...

È stato siglato questa mattina accordo con la Forestale, per curare alcune piazze e vie cittadine.

Saranno curate: piazza Nino La Russa, via Dei Coralli, via Unità d'Italia.

Già oggi sono iniziati gli interventi da piazza Nino La Russa

Soddisfatto il primo cittadino, Nino Naso, dell'accordo e ringrazia di vero cuore la Forestale per la disponibilità.

I Consiglieri Comunali Faranda, Lauria e Cunsolo esprimono la propria soddisfazione per la firma da parte dell’Amministrazione del protocollo d’intesa con la Forestale “Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania” che prevede la manutenzione di Aree a verde e delle erbe infestanti a bordo marciapiede delle vie cittadine.

Il risultato, sottolinea il Consigliere Faranda, è frutto della proposta messa in campo dal sottoscritto che assieme ai colleghi ha colto la disponibilità dei responsabili della forestale e creato una sinergia con l’Amministrazione che ha formalizzato la richiesta di collaborazione a seguito di un primo incontro con il Vice Sindaco Ignazio Mannino e siglato successivamente il protocollo d’intesa con il Sindaco Nino Naso.

Siamo certi che questi interventi a costo zero per il Comune, frutto di sinergia tra enti Pubblici, rappresentano la soluzione a problematiche annose della nostra Città che in un periodo di contrazione economica l’Ente non potrebbe affrontare.