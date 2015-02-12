Paternò-Acireale: trasferta vietata ai sostenitori ospiti

All'andata la gara fu vietata ai sostenitori rossoazzurri

95047.it La nota del Paternò Calcio: Ancora una volta lo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò sarà off-limits per la tifoseria ospite. Per motivi di ordine pubblico è infatti vietata la trasferta ai sostenitori dell’Acireale, i quali non potranno così assistere al sentito derby, ma l’azione era prevedibile, dato che all’andata, la gara al “Tupparello”, fu invece vietata ai tifosi paternesi. L’Asd Paternò 1908, esprime il proprio rammarico per questa decisione che esula dai propri compiti, in quanto la gara contro l’Acireale, sarebbe stata anche l’occasione giusta per fare un buon incasso, ma purtroppo, in materia di ordine pubblico, non è possibile intervenire. La società paternese informa inoltre gli operatori della stampa, che chiunque non invierà regolare accredito presso la nostra mail, non sarà autorizzato alla visione del match. Infine per quanto riguarda l’utilizzo delle tribune, per motivi logistici sarà a disposizione degli spettatori la sola Tribuna A.