PATERNÒ, ACQUA TORBIDA DAI RUBINETTI IN VIA BARATTA: LA SEGNALAZIONE DI UNA NOSTRA LETTRICE CON FOTO

Paternò (CT), 29 aprile 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un cittadino ha segnalato la presenza di acqua torbida proveniente dai rubinetti in zona via Baratta, a Paternò. La segnalazione è stata accompagnata da una foto che mostra un bicchiere d’acqua con evidente intorbidimento.

“Deriva dalla condotta idrica, è torbida… Questo è un bicchiere preso nel pomeriggio. Avvertite se potete, per evitare che la gente che non se ne accorge la utilizzi”, ha scritto il cittadino.